Делать иордань на заливе Якоби к празднику Крещения не будут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Христианский праздник Крещения Господня в этом году пройдет без традиционной ледяной купели на заливе Якоби. Как стало известно КП-Иркутск, комплекс изо льда строить не будут впервые за 20 лет. Ранее к строительству архитектурных форм к празднику Богоявления 19 января приступали в первых числах нового года.

«Строительство ледяного комплекса «Иркутская Иордань» в январе 2021 года отменяется в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и постановлением мэра г. Иркутска о запрете общегородских массовых мероприятий», - сообщили организаторы.

Напомним, впервые купель на заливе Якоби появилась в январе 2001 года. Сначала это было просто место для окунания, часовни из снега появились уже на следующий год. Позже их стали делать изо льда.

С каждым годом желающих окунуться в праздник Крещения становилось все больше. Организаторы «Иркутской Иордани» отмечают, что в одну из зим удалось насчитать более 100 000 участников.

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