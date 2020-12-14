Роскосмос опубликовал новые фотографии Байкала из космоса. Фото космонавта Сергея Рыжикова с сайта Роскосмос.

«Баи кал зимои — это космос» - подписал Роскосмос новые снимки знаменитого озера в своем аккаунте в Инстаграм. Как стало известно КП-Иркутск, есть они и на официальном сайте корпорации. Сделаны фотографии были космонавтом Сергеем Рыжиковым – командиром шестьдесят четвертой долговременной экспедиции на Международную космическую станцию.

«Самое глубокое озеро в мире Баи кал живописнее всего в феврале и марте — в этот период можно увидеть прочныи , раскрашенный всеми оттенками синего лед», - гласит подпись в Инстаграм. –«Многие мечтают увидеть Баи кал своими глазами, а космонавты Роскосмоса любуются зимнеи сказкои с борта МКС».

Напомним, 64 экспедиция на МКС стартовала 21 октября. Сейчас в ней участвуют два россиянина Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский авиаинженер Соити Ногучи.

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