Около 5 тысяч литров контрафактной водки изъяли в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромную партию контрафактного алкоголя изъяли иркутские полицейские. В Нижнеудинске, Тулуне и Саянске сыщики нашли склады, в которых находились производственные цеха и хранились крупные партии готового к продаже фальсификата. Также полиции удалось накрыть торговые точки, в которых продавали всю эту продукцию.

- Изъято около пяти тысяч литров водки, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Более полутора тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара и другие предметы.

Также задержаны четверо бутлегеров из Нижнеудинска, которые и организовали этот незаконный бизнес. В отношении них возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бухгалтер из Нижнеилимского района «подарила» мошенникам более 1 миллиона рублей (Подробности)