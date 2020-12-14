Следователи выяснят обстоятельства гибели матери с детьми на пожаре под Тулуном.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Подробности трагедии, которая произошла ночью на 14 декабря в селе Казаки под Тулуном выяснят следователи. Напомним, во время тушения пожара в частном доме были обнаружены трое погибших - мать и двое ее малышей, одному из которых был год, а второму - три. Третий ребенок, девятилетний мальчик, смог спастись из огня
- Установлено, что жилье семьи не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара, - отмечают обстоятельства, которые привели к трагедии, в СУ СКР по Иркутской области. - В настоящее время назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Допрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.
Заведено уголовное дело по факту пожара, которых унес жизни троих человек.
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