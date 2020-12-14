Еще 15 пациентов с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число зараженных коронавирусом в Иркутской области растет каждый день. Так, по данным оперативного штаба региона по борьбе с инфекцией, в понедельник, 14 декабря общее количество подхвативших COVID-19 перевалило за 36 тысяч.

- Подтвержденных случаев инфицирования 36 202 (+269), в том числе госпитализировано 3832 (+36) Выздоровело 31 427 (+29), - приводят данные в оперштабе. - Умерло 1082 (+14), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 163 (+1).

Как сообщал сайт irk.kp.ru, нынче к празднику Крещения в Иркутске на заливе Якоби впервые за 20 лет не будут делать традиционную иордань из-за коронавируса. Массовые мероприятия под запретом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улица доктора Веры: в Саянске одну из дорог назовут именем педиатра, погибшей от COVID

Ее имя получит улица, ведущая к больнице (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08