Синоптики рассказали, когда в Иркутске спадет мороз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конечно, зимой в Сибири мороз – не редкость. А даже практически нормальная погодка. Но когда несколько дней подряд в Иркутске давит -25, это непорядок. Даже если днем на пару часов температура повышается на несколько градусов. На Катанге, в Маме и Бодайбо все это время стояло -48… Иркутские синоптики обещают, что в ближайшую неделю природа будет милосерднее.

- Уже идут на нашу территорию теплые воздушные массы с запада, - рассказала «КП» - Иркутск замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – В Иркутске, пусть на несколько дневных часов, во вторник, 14 июля, потеплеет до -8…-10. На фоне предыдущих холодов это очень значительно. Все остальное время суток – около -20. И даже на севере мороз сбавит обороты до -42.

Конечно, стужа так просто не отступит, это произойдет только в марте.

- В среду на территорию региона снова будет прорываться холодный фронт, однако ему это удастся не сразу и, судя по всему, недолго, - продолжает Юлия Янькова. – Но снег и ветер силой до 14 метров в секунду 16 декабря иркутянам обеспечены. Но еще относительно приятная погодка. Днем -10…-15, ночью -17…-22.

Настоящее похолодание, хотя и короткое, и не такое серьезное, как в прошедшие выходные, ждет нас в четверг, 17 декабря: в Иркутске -12…-14 днем и -20…-22 вечером. Ночью, скорее всего, пробросит снег и с пятницы, 18 декабря, тепло вернется в город и на юг региона.