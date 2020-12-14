Резко увеличилось количество доз вакцины от COVID, которые поставят в Иркутскую область. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До последнего времени было известно о том, что в Иркутскую область поступило 600 из 2000 доз вакцины от коронавируса. До конца года ожидали поступления всей запланированной партии. Но понятно, что этот объем исключительно мал - даже если прививать только медиков из красной зоны коронавирусных госпиталей и амбулаторно-ковидных центров региона, и то не хватит. Поэтому новость о том, что число доз вакцины, которые доставляют в Иркутск, вырастет многократно, очень важна для населения. Теперь хватит и врачам, и учителям, и не только им.

-С конца декабря до восьми тысяч доз увеличится количество поступающей в Иркутскую область вакцины против COVID-19. В январе следующего года в регион будет завезено около 41 тысячи доз вакцины, в феврале - 75 тысяч, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов сообщил, что в уже на стадии завершения третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Первый этап проходил в июне, он показал, что более 5% волонтеров имеют антитела к коронавирусу. По итогам второго этапа, состоявшегося в сентябре, стало известно, что иммунитет выработался уже у почти 13% обследованных. Результаты третьего этапа станут известны ближе к Новому году.