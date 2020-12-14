Проезд по улице Костычева ограничат в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 09.00 14 декабря до 20.00 25 декабря частично ограничат проезд автомобилей по улице Костычева. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения связаны с проведением аварийного ремонта теплосетей в районе дома 27/13. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что с 9 декабря в Иркутске продлен маршрут движения троллейбуса №5. Теперь он будет курсировать от сквера имени Кирова до конечной остановки на улице Маршала Конева в микрорайоне Синюшина гора с 6.20 утра до 22.30 вечера. Раньше троллейбусы доезжали только до микрорайона Университетский.

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