Выборочную проверку ковидных госпиталей проведут перед новогодними праздниками в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До новогодних праздников осталось чуть больше двух недель. За это время министреству здравоохранения Приангарья нужно подготовить мед.учреждения к январским каникулам, это значит, что в больницах должен быть сформирован запас медикаментов, проверены аппараты ИВЛ, закуплены необходимые средства индивидуальной защиты и антисептики.

«По поручению губернатора областной минздрав на следующей неделе начнет проводить выборочные проверки готовности медорганизаций, непосредственно принимающих пациентов с COVID-19», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области.

Будет проверено не только наличие препаратов, но и графики дежурств, при чем, не только медиков, но и технических специалистов.

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