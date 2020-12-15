Землетрясение, бои, Валентин Гафт – запросы в Сети иркутян на неделе
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Несомненно, землетрясение в Иркутской области 10 декабря произвело настоящий всплеск обсуждения среди жителей Приангарья. Сибиряки искали информацию о том, где чувствовались толчки, где находился эпицентр и стоит ли ждать повторных толчков. Они, кстати, были уже тем же вечером, так называемые афтершоки. Прогноз от ученых удалось получить корреспонденту «КП».
Также сибиряки искали компьютерные игры, смотрели бои UFC и футбольные матчи, искали в Сети информацию о новом фильме «Серебряные коньки».
Немало потрясло жителей региона известие о смерти известного актера Валентина Гафта. Народный артист скончался спустя несколько месяцев после 85-летия. Поклонникам его творчества остались фильмы с его участием и книги со стихами.
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