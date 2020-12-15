Землетрясение, бои, Валентин Гафт – запросы в Сети иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несомненно, землетрясение в Иркутской области 10 декабря произвело настоящий всплеск обсуждения среди жителей Приангарья. Сибиряки искали информацию о том, где чувствовались толчки, где находился эпицентр и стоит ли ждать повторных толчков. Они, кстати, были уже тем же вечером, так называемые афтершоки. Прогноз от ученых удалось получить корреспонденту «КП».

Также сибиряки искали компьютерные игры, смотрели бои UFC и футбольные матчи, искали в Сети информацию о новом фильме «Серебряные коньки».

Немало потрясло жителей региона известие о смерти известного актера Валентина Гафта. Народный артист скончался спустя несколько месяцев после 85-летия. Поклонникам его творчества остались фильмы с его участием и книги со стихами.

Читайте также:

Синоптики рассказали, когда в Иркутске спадет мороз. Выяснилось, какая погодка ждет жителей региона (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08