Иркутяне расплатились фальшивыми купюрами за гирлянду и диско-шар Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска накануне задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. 19-летняя девушка и 20-летний парень заказали фальшивые пятитысячные купюры через Интернет. На вопрос оперативников «для чего?» отвечают:

- Чтобы оплатить квартиру.

- Вы что-то приобрели на эти деньги?

- Да, гирлянду и диско-шар.

Как объяснили сами задержанные, купили они в общей сложности 15 таких банкнот. Все они на данный момент изъяты сотрудниками МВД.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

Максимально наказание за такое нарушение – до 8 лет лишения свободы. Сотрудники полиции тем временем предупреждают, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей 1997 и 2004 года выпусков, соответственно. Зачастую сбыть фальшивые купюры пытаются в магазинах, АЗС и на предприятиях малого бизнеса.

НА ЗАМЕТКУ!

Если вам кажется, что купюра фальшивая обратите особое внимание на пунктирную защитную нить – если она сдвигается или на ней есть потертости – скорей всего, это подделка.

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