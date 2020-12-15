Иркутяне расплатились фальшивыми купюрами за гирлянду и диско-шар
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские Иркутска накануне задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. 19-летняя девушка и 20-летний парень заказали фальшивые пятитысячные купюры через Интернет. На вопрос оперативников «для чего?» отвечают:
- Чтобы оплатить квартиру.
- Вы что-то приобрели на эти деньги?
- Да, гирлянду и диско-шар.
Как объяснили сами задержанные, купили они в общей сложности 15 таких банкнот. Все они на данный момент изъяты сотрудниками МВД.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД России по Иркутской области.
Максимально наказание за такое нарушение – до 8 лет лишения свободы. Сотрудники полиции тем временем предупреждают, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей 1997 и 2004 года выпусков, соответственно. Зачастую сбыть фальшивые купюры пытаются в магазинах, АЗС и на предприятиях малого бизнеса.
НА ЗАМЕТКУ!
Если вам кажется, что купюра фальшивая обратите особое внимание на пунктирную защитную нить – если она сдвигается или на ней есть потертости – скорей всего, это подделка.
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