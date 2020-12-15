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Настоятель Усть-Ордынского дацана: Школа бурятского языка откроется после Нового года

Ожидается, что образовательное учреждение будет посещать около 100 учеников
Источник:kp.ru
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Настоятель Усть-Ордынского дацана: Школа бурятского языка откроется после Нового года

Настоятель Усть-Ордынского дацана: Школа бурятского языка откроется после Нового года

Настоятель Усть-Ордынского дацана Зоргито Батуев рассказал, что Школа бурятского языка откроется после Нового года. Ожидается, что образовательное учреждение будет посещать приблизительно 100 учеников. Об этом сообщает «КП» - Иркутск.

Отметим, во время февральского визита губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в УОБО говорилось, что Школа бурятского языка в ближайшие месяцы должна принять своих первых учеников. Однако строительство объекта затянулось.

«Открытие объекта было перенесено из-за поздней реализации гранта. На данный момент мы завозим в школу парты, стулья и другую необходимую мебель», - поделился лама.

Добавим, что обучение будет происходить по выходным. Преподавать будет несколько человек, включая дипломированного учителя бурятского языка.

Ожидается, что образовательное учреждение будет посещать около 100 учеников

Ожидается, что образовательное учреждение будет посещать около 100 учеников