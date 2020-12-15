Настоятель Усть-Ордынского дацана: Школа бурятского языка откроется после Нового года

Настоятель Усть-Ордынского дацана Зоргито Батуев рассказал, что Школа бурятского языка откроется после Нового года. Ожидается, что образовательное учреждение будет посещать приблизительно 100 учеников. Об этом сообщает «КП» - Иркутск.

Отметим, во время февральского визита губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в УОБО говорилось, что Школа бурятского языка в ближайшие месяцы должна принять своих первых учеников. Однако строительство объекта затянулось.

«Открытие объекта было перенесено из-за поздней реализации гранта. На данный момент мы завозим в школу парты, стулья и другую необходимую мебель», - поделился лама.

Добавим, что обучение будет происходить по выходным. Преподавать будет несколько человек, включая дипломированного учителя бурятского языка.