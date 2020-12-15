Кредиторы месяц просили иркутянина передать трубку несуществующей сестре-должнице

Коллекторы месяц просили иркутянина передать трубку несуществующей сестре-должнице Фото: Евгения ГУСЕВА

- Да нет у меня никакой двоюродной сестры! – в очередной раз кричал в трубку житель Иркутска в отчет на очередной звонок сотрудников микрокредитной компании.

- Передайте ей, чтоб вернула долг, - не успокаивались кредиторы.

Так продолжалось в течение месяца. Сменить номер телефона мужчина не мог, была вероятность растерять клиентов, поэтому сибиряк обратился к судебным приставам и в суд.

«В итоге Октябрьский районный суд Иркутска назначил для организации, нарушившей требования закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»», штраф в размере 20 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

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