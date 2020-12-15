44 национально-культурных мероприятия прошли в Заларинском районе в 2020 году

Комитетом по культуре администрации Заларинского района было проведено 44 национально-культурных мероприятия в 2020 году. По словам начальника отдела комитета по культуре мэрии Заларинского МО Натальи Чулковой, большинство крупных национальных праздников отмечалось в сентябре. Об этом сообщает «КП» - Иркутск.

Так в девятом месяце праздновались чувашский «Чуклеме», белорусский «Богач», «Свадебный обряд голендр», «Сияние России», а также татарский национальный День урожая «Сюмбель».

Также из крупных мероприятий стоит выделить «Белый месяц», который буряты отмечали в феврале - марте и белорусский праздник «Гуканне вясны», прошедший в апреле.

Напомним, что на территории Заларинского района действует 10 национально-культурных коллективов. Основная цель каждого из них - сохранение и развитие традиций того или иного народа.