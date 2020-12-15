Первого сентября дети поселка Большое Голоустное должны пойти в новую школу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по строительству нового здания школы в поселке Большое Голоустное Иркутского района взамен сгоревшего 25 ноября этого года.

Напомним, что глава региона побывал на месте пожара и предложил местным властям вместе с родителями учеников и общественниками выбрать, какую школу лучше построить - капитальный объект, или блочно-модульный. Жители выбрали блочно-модульную конструкцию, так как она возводится быстрее и при этом отвечает всем современным требованиям.

- До 1 марта руководству Иркутского района необходимо подготовить техническое задание и все необходимые документы для строительства объекта. 1 сентября 2021 года школа должна принять учеников, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В школе Большого Голоустного 71 ученик, 17 педагогов и 10 человек технического персонала. Сейчас дети осваивают образовательную программу дистанционно. Для этого школьникам и учителям выделили 90 планшетных компьютеров.

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