Еще 262 человека заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки опасную инфекцию подхватили еще 262 человека. За все время распространения в нашем регионе уже 36 464 заразившихся. Госпитализировано на данный момент 3 696 сибиряков. Такие данные 15 декабря приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.

Увы, за сутки от COVID-19 скончались еще 15 человек. В общей сложности в Приангарье от ковида скончались 1097 жителей региона. Еще 164 умерли от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил один человек.

А теперь приятные новости. Болезнь победили еще 272 жителя Иркутской области. Всего у нас 31 699 выздоровевших.

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