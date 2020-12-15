Рабочий свинокомплекса погиб от удара шлангом. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Задание - очистить большой вакуумный шланг для его скрутки и хранения, трое рабочих свинокомплекса одного из сел в Заиграевском районе Бурятии, получили 14 декабря. Чтобы разрушить замерзшие внутри нечистоты и устранить засор, мужчины присоединили шланг к компрессору для подачи через него воздуха под высоким давлением. При включении компрессора под действием потоков воздуха шланг резким сильным ударом сбил работников.

- 44 летний мужчина от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Его двоих коллег 19 и 34 лет, с различными повреждениями доставили в Республиканскую клиническую больницу. Возбуждено уголовное дело статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии. Проверяются журналы о проведении инструктажей по технике безопасности, а также допрашиваются очевидцы.

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