Жители Приангарья могут поучаствовать в онлайн-форуме по языковой политике

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В рамках госпрограммы РФ «Реализация государственной национальной политики» 18 декабря 2020 года в онлайн-формате состоится форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза». Его проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Мероприятие направлено на обеспечение реализации языковых прав многонационального народа России, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, а также изучение роли общественных инициатив в сохранении многоязычия страны.

В программе форума пленарное заседание, секции по разным направлениям, презентация лучших региональных практик в области языковой политики.

В рамках одной из секций запланировано совещание руководителей и специалистов федеральных, региональных органов власти в сфере национальной политики и образования.