Особый противопожарный режим введут в Иркутской области в новогодние праздники Фото: Влад КОМЯКОВ

В Иркутской области на новогодние и рождественские праздники введут особый противопожарный режим. Как стало известно "КП"-Иркутск, он будет действовать с 8 часов 28 декабря 2020 года до 8 часов 11 января 2021 года.

- Среди требований, вводимых на период действия режима, - запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест, - пояснили в правительстве Приангарья. - Либо без соблюдения минимального расстояния от зданий и сооружений, указанного в инструкции.

То есть запускать петарды и салюты нужно на достаточном расстоянии от людей, животных и предметов. В каждом городе и поселке решат, где конкретно будут отведены специальные места для фейерверков. А спасатели и полицейские будут проверять склады и магазины с пиротехникой, чтобы отслеживать некачественный товар.

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