МЧС: в Иркутской области резко ухудшится погода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Сибири переменчива. То светит яркое солнце, то вот-вот обрушится снег и метели. Спасатели и синоптики предупреждают: 16 декабря утром и днем в некоторых районах Иркутской области будет снежно и ветрено. Порывы могут быть до 15-18 м/с.

- При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, снижении видимости до 20–50 метров, а также возможном частичном обрыве воздушных линий электропередачи и связи, - предостерегают в ГУ МЧС по Иркутской области.

Автомобилистам рекомендуют ездить только по крупным трассам, а при поломке машины не отходить от нее далеко. Нужно подавать сигналы прерывистыми гудками, поднять капот или вывесить яркую ткань, чтобы привлечь внимание проезжающих.

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