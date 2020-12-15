В Иркутске открылась выставка «Казачество на государевой службе»

Фото: Иркутский областной Дом народного творчества.

С передвижной планшетной выставкой «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея можно познакомиться в Ремесленном подворье Иркутского областного Дома народного творчества. Она организована в рамках проекта по созданию в Москве Центрального музея российского казачества и посетила уже 20 регионов России. В этом году выставка работает в Иркутской области. Причем здесь она пополнилась работами местных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Экспозиция включает более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств, рассказывающих о культуре и быте казаков. Выставка состоит из четырех тематических разделов. Каждый посвящен определенному историческому периоду.

Как сообщила директор Иркутского областного Дома народного творчества Людмила Герда, экспозиция будет представлена в разных уголках Иркутской области. В столице региона она работает до 20 декабря, а с 24-го уже откроется в Музее Победы города Ангарска.