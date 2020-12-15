Жители Иркутской области могут принять участие в форуме национального единства

В Перми 16-19 декабря 2020 года пройдет VII Всероссийский форум национального единства. Так как мероприятие будет организовано в онлайн-формате, принять в нем участие могут все желающие. Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Цель форума – создать единую общероссийскую площадку для обмена опытом реализации государственной национальной политики России в различных регионах, а также для обсуждения перспектив развития сферы межнациональных отношений.

Участвовать в мероприятии могут как руководители, так и специалисты, работающие в сфере государственной национальной политики, а также лидеры институтов гражданского общества.

В рамках форума запланированы курсы повышения квалификации по основам реализации государственной национальной политики и Всероссийский фестиваль национальных культур «Радуга России». Участвовать в фестивале могут как творческие коллективы, так и индивидуальные исполнители.