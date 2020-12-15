В Приангарье консолидируют молодежь в целях сохранения и развития культуры разных народов

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Иркутское региональное отделение общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – россияне» было создано 5 июля 2018 года в рамках работы направления "Диалог культур" Международного молодежного форума "Байкал"

Его цели: консолидация молодежи различных национальностей для сохранения и развития культур и языков народов, проживающих на территории Иркутской области, гармонизация межнациональных отношений в молодежной среде; обеспечение диалога между лидерами молодежных организаций разных национальностей и вероисповедования с целью укрепления российской государственности; воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; содействие формированию культуры межэтнического общения и другие.

Организацией реализован ряд крупных мероприятий в сфере культуры, благотворительности, популяризации здорового образа жизни. В частности, консолидации молодежи различных национальностей способствует реализация обучающих и просвещающих проектов, таких как «Этногоризонты» и «Школа единства», Байкальский этнорелигиозный дискуссионный клуб «Время говорить».