Семь школ и детсадов Иркутска дополнительно обследуют в 2021 году из-за землетрясений

После землетрясений в Иркутске тщательно проверили здания всех школ и детских садов. В администрации города сообщили, что все они безопасны.

- Где-то зафиксированы небольшие трещины, где-то осыпалась штукатурка, - сказал начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин. - По трем детским садам и четырем школам даны рекомендации провести дополнительный инструментальный контроль.

Как стало известно "КП"-Иркутск, обследование запланировано на январь-февраль 2021 года. Оно необходимо, чтобы выяснить, какой ремонт понадобится этим зданиям - текущий или капитальный.

Также после землетрясения в городе осмотрели помещения, где занимаются спортом, учреждения культуры, а еще мосты, путепроводы и котельные. Разрушений не нашли.

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