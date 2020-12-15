Передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе» открылась в Иркутске

Фото: сайт Иркутского областного дома народного творчества

Передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе» была открыта в отделе «Ремесленное подворье» Иркутского областного дома народного творчества вчера, 14 декабря. Её посетители смогут увидеть более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельст из собрания Государственного исторического музея. Об этом сообщает «КП» - Иркутск со ссылкой на сайт Иркутского областного дома народного творчества.

Отмечается, что экспозиция состоит из четырёх тематических разделов. «Казачество в стародавние времена» представлено плакатами, которые знакомят с жизнью Донского, Уральского, Черноморского и других казачьих войск, существовавших в XVII-XIX веках. Работы отражают роль казачества в освоении и присоединении к России новых территорий, представляют именные награды: сабли, медали и другое.

Раздел «Казачество в эпоху 1812 года» посвящён роли казаков в борьбе России с империей, созданной Наполеоном Бонапартом.

В разделе «Казачество на военной службе в XIX – начале XX веков» показаны военная подготовка и боевая практика представителей разных казачьих войск, их награды и униформа.

Четвёртый раздел, «Казачество в Первой мировой войне» знакомит посетителей с изображениями первых лиц Российской империи и казаков — Георгиевских кавалеров.

Отметим, что выставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского казачества, который расположится в Москве на Измайловском острове. Передвижная экспозиция уже посетила 20 регионов России. В этом году творческую эстафету приняла Иркутская область. В нашем регионе её дополнили работы декоративно-прикладного искусства местных мастеров.

«Передвижная выставка побывает в разных уголках Иркутской области. Чтобы как можно больше жителей региона смогли познакомиться с казачьим наследием, эту инициативу в муниципалитетах поддержат учреждения, подведомственные региональному Министерству культуры и архивов», - отметила директор Иркутского областного дома народного творчества Людмила Герда.

Так, для посетителей отдела «Ремесленное подворье» в Иркутске выставка будет работать до 20 декабря с 10.00 до 18.00. А уже 24 декабря 2020 года экспозиция переедет в залы Музея Победы Ангарска.