Библиотека Киренского района рассказывает жителям о малых народностях региона

Фото: Библиотека Киренского района.

Межпоселенческая библиотека Киренского района, выполняя социальную миссию информационного, просветительного и культурного центра, играет важную роль в сохранении самобытных традиций и истории родного края. В рамках данной деятельности она ежегодно проводит мероприятия различного формата. В 2019 году был организован фестиваль (этнографическая мозаика) "Атлас национальных культур". В 2020 году оформлены три презентации - этнографические зарисовки, посвященные малым народностям, проживающим на территории Иркутской области. Среди них: «Чалдоны - сибирские бродяги», «Черные гуси – тофалары», «В гостях у голендров». Каждая презентация содержит интересные факты о народностях и список литературы для ознакомления. Например, рассказывая о голендрах, сотрудники библиотеки отметили, что они ставят этнографов в тупик.

«У них немецкие и польские имена и фамилии, говорят они на украинско-белорусском наречии, чтут схожие с голландскими традиции, молятся по-польски. В мире их осталось не так много и больше всего живет в Иркутской области - около 2000 человек», - говорится в презентации.