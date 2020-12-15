Выяснилось, что жители Иркутска не экономят на покупках в пандемию Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус и вынужденная самоизоляция - это одно. Рост цен и фактическая заморозка цен - это другое. Все сетуют, что доходы выше точно не стали, а вот расходы растут. Однако самая объективная картина происходящего - это статистика наших с вами покупок.

И, исходя из этого, можно сказать, что сильнее всего вся эта ситуация ударила по общепиту. В самом деле, по данным Иркутскстата, кафе и рестораны потеряли половину клиентов. Это подтвердил и оборот второго квартала, который оказался вдвое ниже, чем год назад.

- В связи с ограничительными мерами, значительной части выручки лишился сервис, объем услуг в начальный период пандемии сократился на 30%, в розничной торговле потери второго квартала составили 14%, - сообщает Иркутскстат.

Послабления, разрешившие работу предприятий с определенными ограничениями, мало изменили ситуацию в общепите. Кто-то опасается появляться в местах, где много людей, кто-то трудится на удаленке и поэтому просто реже появляется в центре города, питается дома.

По данным статистики, в октябре жители региона оставили в общепите на 39% меньше средств, чем годом ранее, а в целом с начала года - на 32%. Предприятия сферы услуг потеряли 17%. А вот розничная торговля потеряла мало - всего около 4%. Люди как покупали, так и покупают вещи и бытовую технику.