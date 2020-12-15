В 2022 году Усть-Ордынский Бурятский округ отметит 85-летие

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа. В 2022 году УОБО будет отмечать 85-летие. К этой дате уже даются юбилейные поручения.

Первое прозвучало на открытии школы в поселке Целинный Нукутского района: с нового учебного года здесь должно начаться изучение бурятского языка.

Также администрации Баяндаевского района поручено обеспечить создание условий для работы этнографического комплекса под открытым небом в селе Баяндай. Администрация Эхирит-Булагатского района должна будет подготовить проектно-сметную документацию и обеспечить строительство ипподрома. Представителям бизнеса предложено подготовить проект строительства начальной школы - детского сада в деревне Грязная Боханского района. Администрации поселка Усть-Ордынский к юбилею округа нужно будет капитально отремонтировать улицу Ленина и два жилых дома.

На заседании Совета глава Приангарья наградил лучших работников сельского хозяйства округа. Губернатор выразил им особую признательность за профессионализм и ответственность.

- Ваша ежедневная работа – это основа социальной стабильности и благополучия жителей нашего региона, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.