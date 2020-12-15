МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Иркутскую область вновь надвигается непогода. Об этом предупреждают в региональном МЧС. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 декабря утром и днем в Приангарье ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с. Также пойдет снег, ожидаются метели.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 16 декабря прогнозируют небольшой снег. Ветер подует северо-западный 8-13 м/с. Днем столбик термометра покажет -9, -11 градусов.

В случае непогоды спасатели советуют жителям Приангарья воздержаться от дальних поездок. При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, снижении видимости до 20–50 метров, а также возможном частичном обрыве воздушных линий электропередачи и связи.

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