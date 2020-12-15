«Байкал-Энергия» обыграла «Сибсельмаш» в Новосибирске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» удачно начали новую выездную серию игр в Суперлиге. В Новосибирске бело-синие обыграли местный «Сибсельмаш» со счетом 9:6.

Серьезную заявку на победу иркутские хоккеисты сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота хозяев семь мячей. Хет-трик оформил Владислав Кузнецов, по разу отличились Николай Иващенко, Павел Плешивцев, Мартин Ландстрем и Вячеслав Вдовенко. Новосибирцы смогли ответить на это лишь одним голом.

Во втором тайме хоккеисты «Сибсельмаша» отыграли еще пять мячей. Но, для того чтобы спасти этот матч этого им не хватило. Ведь наши смогли забить еще дважды. Точные удары нанесли все тот же Владислав Кузнецов и Андрей Прокопьев.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 18 декабря. В Первоуральске наши парни скрестят клюшки с местным «Уральским Трубником».