Десятилетний мальчик из Улан-Удэ распылил баллончик в школьной раздевалке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧП в школе Улан-Удэ произошло из-за обычного детского любопытства. Как не похвастаться одноклассникам, что у тебя в школьном рюкзачке баллончик. Настоящий. Практически оружие? И как не попробовать распылить "немножко"? Из этого "немножко" вышла целая неприятная история для родителей 10-летнего пацана и его самого.

-С мальчиком и его семьей сейчас работают инспекторы ПДН, - немного посвятили КП-Иркутск в обстоятельства произошедшего в пресс-службе МВД Бурятии. -Да, действительно, баллончик в школе вместе с приятелями распылил десятилетний мальчик, ученик четвертого класса одной из школ города. Сам баллончик ему дали родители для безопасности. По счастью, в результате эксперимента с "распылением" никто из мальчишек, собравшихся вокруг, не пострадал.

И все-таки, по сообщению ИА "Байка-Дэйли", в школу вызывали бригаду скорой и здоровье всех приятелей, изучавших баллончик , проверят.