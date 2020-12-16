Полицейские Иркутской области просят опознать подозреваемого в краже Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области в одном из магазинов накануне был украден инструмент. Приехавшие полицейские просмотрели видеозаписи и нашли предполагаемого вора. Однако, установить его личность не удалось. Сотрудники МВД просят помочь им усольчан.

«Также, для выяснения всех обстоятельств пропажи призываем разыскиваемого самостоятельно прибыть в полицию для дачи объяснений», - сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Если вы узнали человека на фото или знаете, где он может находиться, позвоните в полицию. Следователи гарантируют конфиденциальность.

Читайте также:

Банду вымогателей, которые похищали и избивали людей, осудят в Иркутске. В 2018 году от них пострадали восемь горожан (подробности)

Начальник пожарной части после смены спас троих детей из горящего дома. Николай Медведев вызволил из подъезда, окутанного едким дымом, и их маму (подробности)

КОНКРЕТНО

Если узнали подозреваемого, обращайтесь в подразделение уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по адресу:

г. Усолье-Сибирское, Ленина, 24 или по телефонам: 8-908-660-43-82, 8 (39543) 6-29-66 (Дежурная часть).