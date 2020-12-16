Водителя «Ниссана» задержали за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Боялся протокола об административном правонарушении и получил уголовное дело. Водитель автомобиля «Ниссан» - 68-летний житель Падунского района Братска - был остановлен сотрудником ГИБДД на трассе Вилюй за превышение скорости. И… предложил инспектору ДПС «вознаграждение» за то, чтобы тот не составлял протокол.

- Я завтра еще 50 000 могу привезти, - предлагал нарушитель правил ПДД.

От «презента» полицейский отказался, а о попытке дать ему взятку рапортовал руководству.

«За совершение коррупционного деяния подозреваемый был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД», - сообщает пресс-служба полиции Приангарья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка дачи взятки должностному лицу».

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