Жители пяти поселков Иркутского района остались без света из-за аварии
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Иркутском районе с 15 декабря остаются без электроэнергии жители в пяти поселках. Как стало известно КП-Иркутск, электричества нет в домах по улицах Юности, Бондарчука, Крымская, Лиловая, Брусничная, Гранатовая, Ощерина, Приморская, Ирины Рогаль, Кирова в деревне Хомутово.
«Частично нет электричества в Усть-Куде, в деревне Куда отключение произошло на улице Ленина», - сообщили представители Иркутской Электросетевой компании.
Нет света и в Грановщине, из-за аварии электроэнергию не подают в здания на улицах Объездная и Бондарчука. В Урике под отключение попали дома лишь на улице Муравьева.
«На месте уже работают бригады «Восточных электрических сетей», - сообщили специалисты. – «Ориентировочное время возобновления подачи электричества сегодня, 16 декабря, в 16.00».
Читайте также:
Десятилетний мальчик из Улан-Удэ распылил баллончик в школьной раздевалке (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08