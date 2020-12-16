Жители пяти поселков Иркутского района остались без света из-за аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутском районе с 15 декабря остаются без электроэнергии жители в пяти поселках. Как стало известно КП-Иркутск, электричества нет в домах по улицах Юности, Бондарчука, Крымская, Лиловая, Брусничная, Гранатовая, Ощерина, Приморская, Ирины Рогаль, Кирова в деревне Хомутово.

«Частично нет электричества в Усть-Куде, в деревне Куда отключение произошло на улице Ленина», - сообщили представители Иркутской Электросетевой компании.

Нет света и в Грановщине, из-за аварии электроэнергию не подают в здания на улицах Объездная и Бондарчука. В Урике под отключение попали дома лишь на улице Муравьева.

«На месте уже работают бригады «Восточных электрических сетей», - сообщили специалисты. – «Ориентировочное время возобновления подачи электричества сегодня, 16 декабря, в 16.00».

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