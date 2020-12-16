В Иркутской области издана книга, призванная сохранить память о «Гэсэре»

Презентации книги «Абай Гэсэр-хүбүүн» Маншуда Имегенова, которая призвана сохранить память о героическом эпосе «Гэсэр» и передать это достояние следующим поколениям, пройдет в Иркутске 17 декабря. Об этом сообщили в Центре культуры коренных народов Прибайкалья.

В 2020 году народному героическому эпосу «Гэсэр» исполнилось 1025 лет. Издание книги было приурочено к этой дате.

Презентация состоится в форме онлайн-конференции, тема которой «Эпос Гэсэр – из прошлого в будущее». В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств нескольких регионов. О праздновании 1025-летия эпоса «Гэсэр» в Иркутской области расскажет директор Центра культуры коренных народов Прибайкалья Александр Амагзаев. Также ожидаются выступления различных ученых. В обсуждении темы примут участие представители творческой, научной интеллигенции, общественные деятели.