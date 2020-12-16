Самодельный коньяк продавала в аэропорту Иркутска жительница Бурятии.

"Кому коньяк дешево?" Полицейские линейного отделения МВД России на воздушном транспорте задержали женщину, которая торговала у аэропорта Иркутска кустарным алкоголем.

- 36-летняя жительница Кабанского района Бурятии пыталась реализовать прохожим 6 литров алкоголя кустарного производства, разлитого в пластиковые бутылки емкостью по 0,5 литра, - уточняют подробности в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. -Экспертом установлено, что изъятая жидкость является водно-спиртовым раствором от 37,2 до 45,2 градусов.

За незаконную торговлю алкоголем торговке придется ответить. К слову, по этой статье наказание возможно такое - штраф до 50 тысяч рублей. Накануне праздников полиция предупреждает об опасности покупки несертифицированного алкоголя. Резко повышается риск алкогольных отравлений, что исключительно опасно. Не стоит рисковать здоровьем.