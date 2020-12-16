К концу года в Братске построят новый детский сад

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В поселке Сухой города Братска завершается начатое в 2019 году строительство детского сада, который рассчитан на 75 детей, включая 15 малышей ясельной группы. Объект возводят в рамках национального проекта «Демография». Его стоимость - 125,8 млн рублей. Деньги были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

В настоящее время в здании доделывают отделочные работы. Идет укладка линолеума, монтаж оборудования пищеблока, сборка мебели. Ежедневно на объекте трудится 65 человек.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что нужно максимально ускорить работы, так как 25 декабря завершается финансовый год.

- Это последний день приема документов на оплату выполненных работ. Наша общая задача – не допустить возврата в федеральный бюджет средств, выделенных в рамках национального проекта. Необходимо сдать объект в эксплуатацию в этом году и как можно скорее открыть детский сад, ведь его ждут дети и родители, - сказал Игорь Кобзев.

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