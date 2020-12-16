Игорь Кобзев: Лесная отрасль должна уйти из теневого бизнеса

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Состоялся отраслевой форум «ЛПК 360°: новая эпоха развития». Это мероприятие четвертый год подряд становится диалоговой площадкой для лесной отрасли. В этом году оно прошло в смешанном формате – онлайн и офлайн. Участие в работе форума принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава Приангарья рассказал, как в регионе организована работа по лесовосстановлению, созданию лесопитомников.

- Уверен, этот опыт стоит внедрять по всей стране, - заявил Игорь Кобзев.

Губернатор также сообщил, что Иркутской области в этом году значительно удалось продвинуться в борьбе с нелегальными заготовителями древесины.

- Моя позиция не меняется. Лесная отрасль должна уйти из теневого бизнеса, - подчеркнул глава региона.

На форуме обсуждались перспективы и проблемы лесопромышленного комплекса в целом.

- Одной из главных тем стала работа в новых реалиях, - отметил глава региона. - Пандемия коронавирусной инфекции больно ударила по лесопромышленному комплексу страны. Иркутская область – не исключение. А ведь это – одна из основных отраслей нашей экономики. В регионе насчитывается более 1 600 предприятий ЛПК.

Игорь Кобзев сообщил, что встречался с бизнесменами, выслушал их проблемы, и уже принят ряд мер. В частности, почти втрое увеличен объем отпуска леса для малого и среднего бизнеса. Также по итогам обращений главы Приангарья в Правительство РФ в регион привлекалась дополнительная иностранная рабочая сила.

- Участие в такого рода форумах необходимо, - прокомментировал итоги мероприятия губернатор. – На подобных площадках представители разных регионов страны могут обменяться опытом и предложениями, презентовать свою территорию потенциальным инвесторам.

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