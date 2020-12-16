Руслан Болотов: Иркутск – город с богатым прошлым и успешным будущим

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Мэр Иркутска Руслан Болотов на встрече с журналистами поделился мыслями о том, как должен развиваться областной центр и какие задачи для этого необходимо решить. Он подчеркнул, что Иркутск – столица Восточной Сибири, самобытный город с богатым историческим прошлым и, безусловно, успешным будущим.

- Иркутск – это и промышленный, и культурный, и научный центр. Он очень многое в себя впитал. Чтобы все это сохранить и преумножить, необходимо решить целый ряд задач. Я не стремлюсь сделать то, что людям обязательно должно понравиться. Важно работать так, чтобы иркутяне поняли: ситуация в городе может меняться к лучшему, - сказал Руслан Болотов.

Градоначальник отметил, что сейчас налажено конструктивное взаимодействие администрации Иркутска с правительством и Законодательным Собранием региона, Думой города.

- Мы все работаем над общими задачами, - констатировал мэр. - Нужно заниматься капитальным ремонтом многоквартирных домов, приводить в нормативное состояние дороги, строить социальные объекты. Иркутск – это лицо региона. Важно делать все необходимое для того, чтобы столица Приангарья преображалась, - подчеркнул Руслан Болотов.