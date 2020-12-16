Иркутск готовится отметить 360-летний юбилей

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В следующем году Иркутск будет праздновать 360-летие. Юбилейный оргкомитет возглавил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Мэр города Руслан Болотов сообщил, что план мероприятий празднования весьма обширен и включает не только непосредственно праздничные гулянья, которые возможны при улучшении эпидемиологической обстановки, но и работы по благоустройству города, строительству объектов социальной сферы. В частности, будет возводиться школа на 1275 мест на улице Багратиона. Начиная с фасада, ее оформят в исторической тематике.

- Патриотизму не учат, его воспитывают, - отметил Руслан Болотов. – Будем вводить в школах предмет по изучению истории города – «Иркутсковедение».

Также в 2021 году запланировано начать строительство детского сада в микрорайоне Лесном и блока начальных классов школы № 57. Предусмотрено проектирование двух дошкольных учреждений в районе улицы Радищева и по адресу: Российская, 21а.