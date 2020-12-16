Сибирячка нарвалась на мошенников, покупая шпица Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот бы собаку завести... Только б на мошенников не нарваться! Полиция предупреждает, что в интернете стали чаще обманывать жителей Иркутской области при покупке питомцев.

Например, воспитатель детсада из Иркутска перевела 16 тысяч рублей за щенка породы белый померанский шпиц. Продавец сказала, что она из Байкальска, и как только получит деньги, так сразу доставит собаку к новой хозяйке. Но оказалось, что она вообще из Ростовской области, и вовсе собаку не продавала. Схитрила, мол: "Сбой в платежной системе, вышлите деньги снова". А потом объявление удалила и мобильник вырубила. Тоже мечтая о шпице, потеряла около 20 тысяч еще одна иркутянка.

- В Ангарске при покупке шпица женщина перечислила 10 тысяч неизвестному, по предварительной информации, находящемуся в Тульской области, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Сибиряков просят внимательно проверять объявления в сети прежде, чем отправлять деньги незнакомцам.