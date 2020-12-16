Руслан Болотов: Историческое лицо Иркутска нужно сохранить

В рамках встречи с журналистами, которая состоялась 16 декабря, глава столицы Приангарья Руслан Болотов много внимания уделил вопросам сохранения и развития исторического центра Иркутска.

- Моя позиция: историческое лицо города нужно сохранить, - подчеркнул он.

Мэр напомнил, как выглядела когда-то территория 130 квартала и как она преобразилась благодаря разработанному комплексному плану. Сейчас на федеральном уровне рассматривается вопрос принятия программы, позволяющей финансировать исторические центры. Иркутск рассчитывает в нее войти. При этом Руслан Болотов еще раз подчеркнул, что город должен развиваться именно по комплексному плану, который пройдет публичное обсуждение.

- Без планирования на 5-10-15 лет вперед никакое развитие невозможно, - отметил мэр. – Когда-то люди не верили, что в городе может появиться такой 130 квартал, каким мы его видим сейчас, и даже высказывались против. Сейчас эта территория стала излюбленным местом для прогулок иркутян и предметом гордости, который можно демонстрировать гостям города. Поэтому такие проекты нужны и важны, и мы их будем продолжать. Это хорошая история.

Руслан Болотов заявил, что городу нужны комплексные планы развития правого берега Ушаковки. Также важно продолжить преображать набережную Ангары.

- Есть хороший проект по созданию парковой зоны на островах Юность и Конный. Интересные задачи можно и нужно решать, - сказал он.