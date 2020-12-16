9-летний школьник пропал без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

О пропаже 9-летнего иркутского школьника Романа Сайко, полицейским сообщили его взволнованные родители. Они рассказали, что 16 декабря, в 7 часов утра, мальчик ушел из дома по улице Розы Люксембург 337 и не вернулся. Никто из родных и друзей, не знает, где он может находиться.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы ребенка. На вид ему 12 лет, среднего телосложения, рост 140 см, темно-русые короткие волосы, большие карие глаза, высокий лоб. Был одет в темно-зеленую куртку с мехом на капюшоне, серое трико, темно-синие полуботинки с оранжевыми вставками, серую шапку с белыми и черными полосами.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сразу сообщать в ближайший отдел полиции.

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