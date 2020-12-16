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Чиновник из Иркутской области увеличил зарплату сам себе

На днях он услышал приговор суда
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Чиновник из Тайшета увеличил зарплату сам себе

Чиновник из Тайшета увеличил зарплату сам себе

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Тайшете поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил местный чиновник. По версии следствия, в феврале этого года, он сам себе увеличил ежемесячное денежное вознаграждение на 30 тысяч рублей, превысив размер своей зарплаты за работу с января по февраль. Кроме того, он внес в документы ложные сведения об увеличении своего вознаграждения.

- В отношении него были возбуждены уголовные дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления», и «Служебный подлог», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Во время расследования он признал вину и раскаялся

На днях Тайшетский районный суд признал чиновника виновным, и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.

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