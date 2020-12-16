Завершены поиски пропавшего без вести школьника из Иркутска Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Иркутские полицейские завершили поиски 9-летнего школьника, который пропал без вести 16 декабря. Напомним, мальчик ушел из дома ранним утром, и не вернулся. Никто из друзей и близких не знал, где он. Родители весь день не находили себе места.

- Ребенок найден вечером, 16 декабря, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ним все хорошо.

Сейчас полицейские выясняют подробности того, где находился мальчик целый день. С ребенком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних

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