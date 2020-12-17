Пятидесятилетнего мужчину в серых валенках разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ушел из дома в поселке Порожском города Братска 5 декабря около девяти вечера и больше о нем ничего не известно. Полицейские просят жителей Иркутской области помочь найти без вести пропавшего пятидесятилетнего Анатолия Еллиева.

«Анатолий Еллиев выглядит на свой возраст - 50 лет», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Рост мужчины - 170 см, телосложение среднее».

В чем ушел из дома мужчина? Одет Анатолий Еллиев был по погоде: зеленая куртка, на голове – вязаная шапка черного цвета, на ногах – черные трико, обут в серые валенки.

Если вам что-нибудь известно о бесследном исчезновении мужчины – позвоните в полицию, если вы видели братчанина после 21.00 5 декабря и в последующие дни – сообщайте в отдел полиции №2 города Братска по ул. Южной.

КОНКРЕТНО

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Анатолия Еллиева, просят позвонить по телефонам: 8 (3953) 45-12-85, 8 (3953) 46-98-25, 02 (102 – с номеров всех операторов связи), 8-952-616-98-02, 8-924-602-69-70, или обратиться в отдел полиции №2 по ул. Южной, 51 в городе Братске.