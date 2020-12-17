Дом, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталин, перевезут в музей под Иркутском

Дом, в котором отбывал ссылку Иосиф Сталина, перевезут в музей под Иркутском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За участие в антиправительственной демонстрации – Сибирь, ссылка. Иосиф Сталин прибыл в деревню Новая Уда в ноябре 1903 года. Дом, где он жил, в скором времени станет частью музейной экспозиции «Тальцов».

Как стало известно КП-Иркутск, сейчас готовятся необходимые документы, чтобы перевезти его из Усть- Удинского района в архитектурно-исторический музей на Байкальском тракте. Произойдет это только в следующем году. Здание будет отреставрировано и войдет в трактовую историко-культурную зону.

«Иркутская область долгое время была местом ссылки», - рассказал пресс-службе правительства Приангарья директор музея «Тальцы» Владимир Тихонов. – «Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX – начала ХХ веков».

Как отметили в учреждении культуры, там планируют воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы. Кроме того, будут построены дома переселенцев – украинцев, поляков и татар.

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