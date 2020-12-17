Братчанина, пытавшегося расплатиться украденной банковской картой, ищут полицейские Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ноябре у 34-летней жительницы Братска грабитель из рук вырвал сумку. После с ее банковских карт в разных магазинах города были совершены попытки оплатить покупки. По счастью, в одном из них была установлена видеокамера и полицейские смогли рассмотреть видеозапись, однако, личность мужчины не установлена. Сотрудники МВД просят жителей Приангарья помочь опознать подозреваемого.

«На вид разыскиваемому до 30 лет, был одет в черную толстовку с капюшоном и такого же цвета трико, темную шапку», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сложности с опознанием могут возникнуть, так как его лицо скрывала медицинская маска, но если молодой человек все же кажется вам знакомым, позвоните в полицию Братска.

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