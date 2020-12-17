Первую ледовую переправу открыли в Иркутской области. Фото: Дорожная служба Иркутской области

В Иркутской области готова первая ледовая переправа. Как стало известно КП-Иркутск, ее открыли на реке Уде в районе деревни Казачья Бадарановка. Проехать по льду реки в районе автодороги «Нижнеудинск - Боровинок – Чуна» могут автомобили, вес которых не превышает 5 тонн.

«Протяженность переправы 150 метров, ширина – 18», - сообщает Дорожная служба Иркутской области. – «Минимальное расстояние между движущимися друг за другом транспортными средствами 35 метров».

На переправе установлены дорожные знаки, указаниям на которых необходимо следовать. Так накануне на готовящейся переправе через реку Витим водитель грузовой 15-тонной машины не учел вес груза, поехал по льду и провалился. Обошлось без жертв, но груз и фура практически полностью ушли под лед.

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