Еще 279 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь выросло число заболевших коронавирусом. По состоянию на утро, 17 декабря опасной инфекцией заразились еще 279 человек. Из них 55 проживают в Иркутске, 28 в Иркутском районе. Таким образом, количество инфицированных за все время пандемии выросло до 37 013. На данный момент госпитализировано 3 436 жителей региона. Такие данные приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.

Увы, продолжает расти и число умерших от коронавируса. За сутки скончались еще 16 сибиряков. В общей сложности умерли уже 1129. Еще 165 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 1 человек.

Что касается приятных новостей. То за прошедший день белезнь победили еще 246 жителей Приангарья. Количество выздоровевших выросло до 32 204.

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